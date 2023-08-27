В Буинске после капитального ремонта открылся ветеринарный техникум

После капитального ремонта в Буинске состоялось открытие ветеринарного техникума. В событии принял участие министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Ранис Камартдинов.

«Сегодня вместе с Ильсуром Гараевичем посетили здание Буинского ветеринарного техникума. Здесь провели большую работу: заменили отопление и электричество, двери и полы, привели в порядок предметные кабинеты и актовый зал», — написал он.

Для студентов здесь организованы зоны для добровольческого движения и штаб студенческих отрядов. Также на базе техникума работает и новое IT-направление, в век электронной торговли известный эксперт Юлия Гордон обучает работе на маркетплейсах.

«Все эти необходимые работы по капитальному ремонту, на которые было потрачено 72 млн рублей, стали возможными благодаря участию и поддержке нашей республики», — добавил Камартдинов.