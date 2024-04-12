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В Буинске поселившегося в заброшке бобра вернули в реку
На территории одного из нежилых домов в Буинске неравнодушные местные жители обнаружили бобра. Бобер вел себя агрессивно и дом покидать отказывался, и тогда граждане обратились за помощью к сотрудникам местного охотхозяйства.
Они аккуратно вытащили животное из дома и отвезли его в естественную среду обитания.
Зверь сам выпрыгнул из клетки и скрылся в камышах реки, отправившись в свободное плавание.
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