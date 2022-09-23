news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
23 сентября 2022  10:21
Полина Шевчук

В Буинске поймали алиментщика-беглеца, когда тот записался получать паспорт

news_top_970_100

Судебные приставы сразу трёх районов республики – Буинского, Апастовского и Кайбицкого –  разыскали отца, уклонявшегося от алиментов с 2018 года, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

За это время мужчина задолжал по алиментам 700 тыс. рублей и скрывался. Накануне стало известно, что должник записался через Госуслуги на получение паспорта. Об этом сообщили в службу судебных приставов.

Мужчину задержали. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

 

#алименты #долг по алиментам #уфссп россии по рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100