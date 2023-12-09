В Буинске почтили память героических земляков

Сегодня, в День героев Отечества, в Буинске почтили память выдающихся земляков. По доброй традиции в городе возложили цветы к Вечному огню и бюстам Героев Советского Союза Александра Самочкина, Петра Шафранова, Михаила Гарнизова и шестерых буинцев, удостоенных высокого звания Героя Социалистического труда.

«С гордостью отмечу, что Герои Отечества и сегодня среди нас. Наши воины в эти самые минуты на передовой отстаивают интересы страны и её народа! День героев Отечества несомненно приобретает для нас ещё большую значимость», — отметил глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Имена героев прозвучали и в краеведческом музее, где состоялся праздничный тематический концерт.

Гостями мероприятия стала молодежь, которая будет продолжать добрые традиции и сохранять память о выдающихся земляках.

Президент РФ Владимир Путин во время обращения в честь Дня героев Отечества отметил, что героизм поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа. «Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — убежден российский лидер.