В Буинске по дорожному нацпроекту отремонтируют тоннельный путепровод

В Буинске отремонтируют тоннельный путепровод на 112 км перегона Буа – Лощи. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте проведут устройство распределительного пояса и распорного усиления. Установят перильное ограждение на подпорных стенах, уложат асфальтобетонное покрытие на тротуарах и проезжей части», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Рабочие также разберут технологическую, строительную площадку со съездами, а затем обустроят прилегающие территории и проведут рекультивацию земель. Сейчас ремонтируются подпорные стены.

Строительно-монтажные работы по госконтракту должны быть завершены в конце июля следующего года.

Длина путепровода составляет 25 метров. Конструкция пролетного строения – сталежелезобетонная, перильное ограждение – металлическое оцинкованное.