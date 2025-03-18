В Буинске открылся офис ВТБ

Фото пресс-службы ВТБ

Отделение ВТБ открылось в центре Буинска, на ул. Ефремова, дом 146А. В шаговой доступности находятся Социальный фонд, центральная районная больница, МФЦ, мировой суд. В офисе можно оформить банковские продукты для физических лиц, получить финансовую консультацию.

В отделении имеются комфортные зоны с мягкой мебелью, в которых сотрудники банка обслуживают клиентов с помощью ноутбуков. Они помогают оформить вклады, кредиты, дебетовые и кредитные карты, настраивают цифровые сервисы. Подписать необходимые документы посетители могут в приложении ВТБ Онлайн. В офисе установлен банкомат.

«Для нас важно открывать новые офисы там, где они будут востребованы. Это позволяет повышать доступность финансовых продуктов и услуг для большего числа татарстанцев. Сегодня свыше 2000 жителей Буинска и близлежащих районов – Апастовского, Стародрожжановского, Тетюшского – являются нашими клиентами, и я рада, что сегодня мы стали к ним ближе. Уверена, что посетители смогут по достоинству оценить новый офис, станут здесь частыми гостями», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент ВТБ.

Жителям Буинска и соседних районов также доступен выездной сервис ВТБ. Заказать доставку банковских продуктов можно на сайте банка – менеджер приедет в удобное время, поможет оформить карты, вклады и кредиты, настроит цифровые сервисы, проконсультирует по вопросам обслуживания.

Отделение ВТБ в Буинске, на ул. Ефремова, дом 146А, работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.