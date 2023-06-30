В Буинске открылся молодежный центр с киберзалом и музыкальной студией

В Буинске состоялось открытие нового молодежного центра «Мирас». Долгожданное событие прошло при участии министра по делам молодежи Татарстана Рината Садыкова и главы Буинского района Раниса Камартдинова. Учреждение открыли с опережением графика: по плану ремонт должны были завершить в августе, но объект удалось сдать уже в июне.

Площадь здания молодежного центра составляет 670 кв. метров. Здесь находятся современный киберзал, зал публичных выступлений, спортивный зал с душевыми и раздевалками, арт-резиденция, фотостудия, студия звукозаписи и медиацентр, а также многофункциональный зал для молодёжных организаций.

Комфорт объекта в день открытия оценили гости и представители молодежи района.

«Здесь всё для запросов разной молодежи района, этим мы руководствуемся в первую очередь — востребованностью объектов. Уверен, что Буинский молодежный центр позволит ребятам воплотить в жизнь разнообразные проекты», — отметил министр по делам молодежи Ринат Садыков.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, на прилегающей территории также провели благоустройство — установили малые архитектурные формы, высадили деревья и цветы.

«Это современнейший объект, где созданы все условия для молодежи. Самое главное, чтобы объект был востребован молодежью района. Мы вместе увидели, как постепенно объект наполняется жизнью: в актовом зале репетирует команда КВН Буинского ветеринарного техникума, совет молодых педагогов презентует проекты, в спортзале занимаются йогой», — заметил глава района Ранис Камартдинов.

Реновация объекта стала возможной благодаря республиканской программе «Капитальный ремонт молодежных центров». Из бюджета Татарстана на эти цели было выделено 59 млн рублей.