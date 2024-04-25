В Буинске открыли бюст великого мыслителя Ивана Яковлева

Сегодня в Буинске состоялось торжественное открытие бюста выдающегося деятеля культуры и просвещения дореволюционной России, великому просветителю чувашского народа Ивана Яковлева.

«Этот знак уважения основоположнику чувашского алфавита как признание его заслуг установлен напротив РОНО на территории Детской школы искусств. Навечно сохраним память о его вкладе в развитие культуры и просвещения», — прокомментировал глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, автором бюста стал заслуженный художник России Владимир Нагорнов. Он получил благодарственное письмо главы за создание мемориала.

Спонсором и инициатором выступил председатель местной общественной организации Чувашской национально-культурной автономии в Буинском районе Владимир Ильин. Бюст выполнен из бронзы, постамент из гранита.

В открытии также приняли участие гости из соседней Чувашской Республики, а также народный поэт РТ Ренат Харис, директор Дома дружбы народов Буинска Мударис Гайфулллин, председатель Федеральной национально-культурной автономии чувашей России, генерал-лейтенант, Герой России Николай Гаврилов и многие другие.

Талантливый педагог, ученый, мыслитель, организатор народного просвещения родился в селе Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии. Вся его жизнь и деятельность были посвящены благородному делу просвещения родного народа, способствовали формированию национальной интеллигенции, развитию культуры и росту национального самосознания чувашей.

В 1875 году Иван Яковлев окончил историко-филологический факультет Казанского университета и стал инспектором чувашских школ Казанского учебного округа.

С помощью своих соратников он составил на основе русской графики чувашский алфавит и букварь, которые позже были переработаны.

В 1903 году создал и до 1919-го возглавлял Чувашское педагогическое учебное заведение.

Он открывал школы для народов Среднего Поволжья, издавал учебники, делал переводы с русского на чувашский язык, создавал разные произведения.