В Буинске открылась новая детская школа искусств, в Черемшанском районе — ФАП

Фото: пресс-служба ТРО ВПП "Единая Россия"

В Буинске открылось здание детской школы искусств, построенной по народной программе «Единой России». В церемонии принял участие партийный десант под руководством главы района, секретаря местного отделения партии Раниса Камартдинова. На торжестве присутствовали также заместитель Премьер-министра — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, депутаты Госсовета РТ Ринат Гайзатуллин и Шакир Ягудин, передает пресс-служба регионального отделения партии.

Строительные работы стартовали в 2023 году. В трехэтажном здании разместились актовый зал, 15 творческих, хореографических залов и кабинетов. Учреждение посещают около 300 детей, которые занимаются музыкой, танцами, художественным и декоративно-прикладным искусством.

Для гостей ребята вместе с преподавателями провели экскурсию по школе. Так, на 1-м этаже находятся мастерская по металлообработке, судомодельный клуб с бассейном, класс военно-патриотического воспитания, на 2-м этаже — два танцевальных зала, класс робототехники, компьютерная зона, гончарная мастерская.

«Можно только позавидовать детям, которые занимаются в стенах обновленной школы искусств. Пожелаем им вдохновения, успехов, новых достижений и побед», — сказал Ранис Камартдинов.

Также сегодня в селе Утыз Имян Черемшанского района открылся новый модульный ФАП, построенный по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным. На его возведение было выделено более 6 млн рублей. Предусмотрены процедурный кабинет и кабинет приема, санитарная комната, адаптированная для людей с ОВЗ, просторная комната для ожидания. «Для вашего села это значимое событие. Поздравляю от всей души. Строители выполнили свою работу качественно и в срок», — заявил Мидхат Шагиахметов, осмотрев здание.

В Набережных Челнах партийный десант «Единой России» оценил ход капремонта спортивной школы «Олимпийский», работы в здании, построенном в 80-х годах прошлого года и ни разу не видевшем ремонт, были начаты 15 января. Несмотря на то, что по контракту срок окончания ремонта — 1 декабря 2024 года, задание выполнено более чем на 50%. Сейчас здесь идут отделочные и кровельные работы, установка витражей. Будет увеличена зона ожидания, появится кафе, бассейны обретут спуски для детей с ОВЗ. На потолке детского пространства появятся морские рыбки в 3D-формате.

Мэр Челнов Наиль Магдеев поставил строителям задачу закончить работы к 1 сентября 2024 года.«Объект нужный и важный для города, здесь большое количество детей занимается. Большое спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову за выделение денежных средств, депутату Государственного Совета РТ Владимиру Чагину за активное участие в реализации проекта», — отметил Наиль Магдеев.