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Руc Тат
Происшествия 9 ноября 2023 11:05

В Буинске образовательное учреждение обвинили в афере с обучением работников котельной

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Буинская городская прокуратура выявила нарушения при проверке реализации нацпроекта «Демография», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительной информации, Центр занятости Буинска оплатил образовательному учреждению «Эрудит-Сэлдом» услуги по профессиональному обучению и дополнительному образованию лиц в возрасте от 50 лет по программе «Оператор котельной».

При этом объем оказанных услуг по образованию отчетным данным не соответствовал. Причиненный бюджету ущерб составил 30 тысяч рублей.

По требованию надзорного ведомства было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование взято на контроль в городской прокуратуре.

#Мошенничество #буинск
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