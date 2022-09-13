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Происшествия
13 сентября 2022  09:46
Полина Шевчук

В Буинске назначен новый городской прокурор

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Буинского городского прокурора назначен Тимур Фатыхов, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков сегодня представил нового руководителя коллективу городской прокуратуры. 

Тимур Фатыхов уроженец Казани, выпускник юрфака КГУ.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Свой трудовой путь в прокуратуре начал в 2007 году с должности старшего помощника Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Республики Татарстан.

С 2013 по 2022 год занимал пост прокурора Ютазинского района республики. 
 

#назначения #Прокуратура РТ
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