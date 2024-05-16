В Буинске бойцы СВО стали инструкторами в патриотической игре «Зарница 2.0»

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

В Буинске прошел зональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Здесь собрались лучшие из лучших, команды — победители муниципальных этапов районов Заволжья республики. Среди инструкторов были участники специальной военной операции, которые еще недавно на передовой применяли свои военные навыки, а сегодня они контролировали правильность оказания первой медицинской помощи.

Команду из Буинска представляет Альшиховская школа. Виктория Кузнецова говорит, что самое главное в состязаниях это командный дух.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

«Мы с командой усердно готовились, месяц, это было интересное время, когда мы до девяти часов вечера маршировали, тренировались. На мой взгляд, самым интересным была полоса препятствий, там чувствуется командный дух», — убеждена девочка.

Совсем юные участники игр — команда Бюргановской школы — также в состязаниях проявили свое командное единение. Капитан Амиль Сидоров говорит, что все конкурсные испытания были интересными.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

«Мне очень понравилось, что все работают в команде, и тут все прикольно придумали», — говорит он.

Более 14 тысяч участников ежегодно принимают участие в играх.

По словам главного судьи соревнований «Зарница 2.0» Константина Баранова, «Зарница» помогает сплотить любителей военного искусства, здесь оценивается строевая подготовка, теоретические и практические умения в военных состязаниях.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

«В конце мая будут проходить республиканские соревнования, в которых примут участие самые лучшие команды со всей республики. Затем лучшие из лучших будут представлять республику в Приволжском федеральном округе», — пояснил Константин Баранов.

По завершении игр третье место присудили хозяевам площадки — буинской команде, второе место у Камско-Устьинского района, первое место и право выступить на республиканском этапе получила команда города Тетюши.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным