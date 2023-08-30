В Буинске 30 августа открылись после капремонта детский санаторий и гостиница

В День республики в Буинске после масштабного капитального ремонта открылся Республиканский детский санаторий в селе Черки-Кильдуразы.

После обновления в здании появились просторные, уютные классы для уроков, кабинеты реабилитации, комфортные зоны отдыха. В течение всего года здесь смогут проходить профилактическое лечение 850 детей, по 50 ребят за смену.

«Сегодня детский санаторий является единственным в районе специализированным детским лечебным учреждением и оказывает санаторно-курортное лечение детям со всего Буинского района. Он уникален тем, что в нем дети круглогодично одновременно учатся и лечатся», — отметил на открытии глава района Ранис Камартдинов и поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку важного проекта.

Также после капитального ремонта в Буинске открылась гостиница «Арктика». Она примет талантливых ребят, гостей города. В этом здании будут размещать спортивные команды, которые будут приезжать на сборы и соревнования.

«Уверен, изменения положительно оценят все спортсмены и гости района. В каждом номере обустроены душевые комнаты, сделан современный ремонт, есть необходимая техника и новая мебель: высокий уровень комфорта для спортсменов высших достижений», — рассказал Ранис Камартдинов.

Также готовится к сдаче после реконструкции районный Дом культуры, работы в котором велись по национальному проекту «Культура», инициированному Президентом Владимиром Путиным в 2019 году.