В Буинск приехала выставка рассекреченных документов войны «Без срока давности»»

В Буинск приехала выставка рассекреченных архивных документов нацистской Германии «Без срока давности». Общероссийский проект представлен стендами с фотографиями подлинных документов с оккупированных территорий, которые рассказывают о жестокости немецких военных по отношению к пленным, карательных действиях агрессора – ужасах войны в фактах. Выставка разместилась в Краеведческом музее Буинска (Карла Маркса, 70).

«Это проект Общероссийского поискового движения [мест захоронения солдат], которому была поставлена задача Указом Президента РФ. Поисковые работы к проекту вели семь регионов России при содействии с муниципальными, региональными архивами Российской Федерации, а затем собрали документы в выставку. Первая была открыта 13 сентября 2020 года в Москве», – рассказал ИА «Татар-информ» заведующий сектором выставочной деятельности Государственного архива РТ Ралиф Гиззатов.

За время подготовки выставки просмотрены 7000 документов, из них более 5800 были рассекречены в 2020 году. Они вошли в 23-томный сборник. Экспозицию совместно создавали 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков — кандидатов и докторов наук.

Представленные архивы констатируют, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить население СССР, истощить ее ресурсы. Каждый стенд экспозиции посвящен определенному региону России.

«Стенды с фотокопиями документов поступили в разные регионы России. Такие выставки открыты, например, в Волгограде, Саратове, Рязани, Омске, но они стационарны (площадкой для проекта в этих городах стали интерактивные парки "Россия – моя история" – прим. ред.). А у нас эта выставка передвижная: сначала она открылась в Казани, а сейчас путешествует по Татарстану. Мы единственный регион, кто сделал этот проект передвижным – чтобы оживить память о войне у людей по всей республике, а не только в Казани», – отметил Гиззатов.

Выставка «Без срока давности» с февраля успела побывать, кроме Казани, в Набережных Челнах и Альметьевске. В Буинске она будет доступна с 18 по 24 мая. Уже 25 мая откроется в Тетюшах в Доме культуры. Завершающей точкой ставшего передвижным в Татарстане проекта будет Арск. Здесь жители смогут ознакомиться с ним ориентировочно в первой декаде июня.

Выставка «Без срока давности», отметим, была признана в 2020 году лучшим научным проектом, а также удостоилась национальной премии «Победа», которая присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.