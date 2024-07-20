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В Буинском районе в «видеоловушку» попал медведь
На территории Баиковской рощи в деревне Яшевка Буинского района в «видеоловушку» попал медведь.
Как заявил начальник Буинского межрайонного отдела Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам Игорь Иванов, во-первых, медведь не местный, а кочевой, поэтому позже он пойдет дальше. Во-вторых, в это время, то есть в период обилия корма, они не проявляют агрессивности.
Госкомитет РТ по биоресурсам напоминает о том, как себя вести при встрече с косолапым. Во-первых, при встрече с хищниками постараться не паниковать, не смотреть ему в глаза (он это воспринимает как агрессию с вашей стороны) и медленно удалиться.
Во-вторых, ни в коем случае нельзя бежать и поворачиваться спиной к зверю. В случае приближения животного попытайтесь отогнать его резкими звуками.
Также не оставляйте остатки пищи вблизи даже временного жилища — палатки, охотничьей избушки, на месте пикника. Размещайте лагеря на открытых, с достаточным обзором местах.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит приближаться к медвежатам, какими бы они не казались милыми и симпатичными. Не стоит пытаться их накормить или подманить. Всегда с ними поблизости находится их мать.
Кроме этого специалисты напоминают, что медведи по причине их необыкновенной любви к меду любят наведываться на пасеки.
Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой
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