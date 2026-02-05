В Бугуруслане после нападения мужчины на воспитательницу детсада возбудили дело

В Оренбургской области следственные органы возбудили уголовные дела после нападения на воспитательницу детского сада в Бугуруслане. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, сегодня пьяный мужчина проник на территорию дошкольного учреждения на улице Фрунзе, затем вошел в здание и поднялся на второй этаж, где причинил телесные повреждения одной из сотрудниц. Воспитатели обезвредили напавшего с ножом и поместили в подвал, сообщили в ГУ МВД.

Пострадавшей оказана медицинская помощь. Дети, находившиеся в детском саду, не пострадали.

По факту нападения возбуждены уголовные дела о халатности и покушении на убийство. Сейчас устанавливаются мотивы нападавшего.