В Бугульму доставили бюллетени для голосования на выборах Президента РФ

Сегодня в Бугульму доставили бюллетени для голосования на выборах Президента России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Вячеслав Наумов.

В дни выборов Президента РФ в Бугульме откроются 46 избирательных участков. Будут задействованы 450 членов комиссий с правом решающего голоса. Участковые избирательные комиссии приступят к работе 6 марта. Сейчас идет комплектация технологического оборудования и информационных материалов.

«В рамках проекта „Информ УИК“ проводится информирование избирателей. По городу задействован 181 обходчик. Необходимо пройти 40 тыс. домовладений. Уже 85% из них пройдено. Обходчики рассказывают, когда пройдут выборы, спрашивают, знают жильцы об этом или нет. Почти все говорят, что знают про предстоящие выборы Президента России. Объясняют, на каком участке они смогут проголосовать. Как правило, отвечают, что обязательно придут на выборы и даже всей семьей», — подчеркнул Вячеслав Наумов.

Сегодня муниципальный район получил избирательные бюллетени. Численность избирателей по городу и району составляет 78 068 человек.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).