В Бугульминском театре почтили память актера, ушедшего из жизни год назад

В Бугульминском драмтеатре им. А. В. Баталова состоялся вечер памяти Александра Бобейко, жизнь которого год назад унесло онкологическое заболевание. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной частью театра Юлия Исмагилова.

По словам собеседницы агентства, 33-летний артист был известным в городе ведущим, вокалистом, педагогом детской театральной студии и являлся человеком, имеющим обширную аудиторию в соцсетях.

Сотрудники театра обратились через социальные сети к горожанам с просьбой поделиться личными воспоминаниями об Александре. Жители Бугульмы присылали свои истории, фотографии, видеоролики. Делились воспоминаниями и педагоги, у которых он учился. Пригласительные на вечер памяти могли получить все желающие бесплатно в кассе театра.

Александр Бобейко окончил Казанский государственный университет культуры и искусств в 2009 году с записью в дипломе «Артист драматического театра и кино». На сцене он сыграл практически полсотни ролей. В некоторых постановках, таких как «Башмачкин», «Аленький цветочек», по две-три роли сразу.

Каждый, кто сталкивался с Александром Бобейко, ценил его за определенные качества: режиссеры — за способность моментально перевоплощаться, творчески мыслить, эмоциональную память, сценическое внимание, коллеги — за умение разрядить обстановку, подставить дружеское плечо. Зрители отмечали его обаяние, харизму, коммуникабельность, и все без исключения — надежность.

Во время вечера на сцену выходили эксперты, которые с профессиональной точки зрения оценивали вокал Бобейко, умение держать публику во время ведения городских мероприятий, заядлые театралы и все, кто хотел сказать теплые слова.

Вот одна из историй, которую прислала девушка по имени Зиля через соцсеть «ВКонтакте»: «Однажды в парке проходило мероприятие, где он был ведущим. И по сценарию он между номерами разбивает тарелку. На счастье! Осколки разлетелись, но как-то так получилось, что сразу убрали только самые крупные. А следующий номер был, где девочки в чешках исполняли танец. И я помню свой страх на протяжении всего номера, очень боялась и переживала, чтобы дети не поранились. Волновались, наверное, многие, и Саша тоже. Сразу после этого номера он вышел на сцену и извинился. Извинился искренне. Сцену сразу убрали от осколков. Понимаю, это не героический поступок, но показательный. Все мы ошибаемся. Сложно бывает всё предусмотреть. И это не оправдывает нас. Но признать, исправить, извиниться, к сожалению, могут не все. Как раз такие „мелочи“ характеризуют человека. И после этого случая я поняла, что Саша не только хороший ведущий, артист, но и хороший человек, а это самое главное».

С предложением помочь провести вечер памяти выступили и бывшие ученики Бобейко. Студенты, обучающиеся в крупных городах, связались и сделали ролик. Школьники создали свой номер, показали его вживую.

Самым трогательным выступлением был номер 10-летнего сына артиста – Гоши. Он исполнил песни, которые пел с отцом для той самой аудитории в социальных сетях, собирая тысячи отметок «Мне нравится».

Специально на вечер памяти из Москвы прилетела Анастасия Бердникова, которая в течение года издавала журнал «Фамилия» в Бугульме. И под обложкой одного из номеров была очень добрая статья про семью Бобейко. Вместе с актером Александром Кочетовым они прочитали эту статью вновь. И уже после концерта, поздней ночью, в тех самых социальных сетях появилось множество постов о вечере памяти, как «о теплом, душевном и оптимистичном, каким и был сам Саша».