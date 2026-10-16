news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 16 октября 2026 21:20

В Бугульминском районе выпустили на волю травмированного вальдшнепа

Читайте нас в

В Бугульминском районе Татарстана спасенного вальдшнепа вернули в естественную среду обитания. Птица залетела в город и получила травму. Ее заметили неравнодушные жители и передали ветеринарам, сообщает ТНВ.

Врачи осмотрели пернатого и обработали небольшую ссадину на шее. Предположительно, вальдшнеп задел провода или угол здания.

После осмотра сотрудник Госкомитета Татарстана по биоресурсам отвез птицу в общедоступные охотничьи угодья и выпустил на волю. Чтобы не тревожить вальдшнепа, ведущего преимущественно ночной образ жизни, его посадили под куст. Днем такие птицы прячутся, а с наступлением сумерек вальдшнеп сможет самостоятельно улететь и присоединиться к сородичам.

#птицы #спасение птиц
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Ильнур Нурмухаметов: «Делаем упор на расширение существующих трасс»

Ильнур Нурмухаметов: «Делаем упор на расширение существующих трасс»

16 октября 2026
«Цитадель» – безжалостный охотник за дронами ВСУ: что умеет новый комплекс ПВО

«Цитадель» – безжалостный охотник за дронами ВСУ: что умеет новый комплекс ПВО

16 октября 2026
Новости партнеров