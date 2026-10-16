В Бугульминском районе выпустили на волю травмированного вальдшнепа

В Бугульминском районе Татарстана спасенного вальдшнепа вернули в естественную среду обитания. Птица залетела в город и получила травму. Ее заметили неравнодушные жители и передали ветеринарам, сообщает ТНВ.

Врачи осмотрели пернатого и обработали небольшую ссадину на шее. Предположительно, вальдшнеп задел провода или угол здания.

После осмотра сотрудник Госкомитета Татарстана по биоресурсам отвез птицу в общедоступные охотничьи угодья и выпустил на волю. Чтобы не тревожить вальдшнепа, ведущего преимущественно ночной образ жизни, его посадили под куст. Днем такие птицы прячутся, а с наступлением сумерек вальдшнеп сможет самостоятельно улететь и присоединиться к сородичам.