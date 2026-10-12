В Бугульминском районе в рамках акции «Сохраним лес» высадили 1200 елей

В Бугульминском районе в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» высадили 1200 саженцев ели. Посадка прошла на территории Петровского участкового лесничества в деревне Ефановка.

В мероприятии приняли участие глава Бугульминского района Дамир Фаттахов, сотрудники лесничества и лесхоза, работники РЖД, ветераны, студенты, педагоги и школьники.

Дамир Фаттахов отметил, что совместная посадка деревьев помогает прививать молодому поколению ответственное отношение к окружающей среде.

«На собственном примере показываем молодому поколению, как важно заботиться о своей планете, делать все для того, чтобы сохранять зеленый каркас», – подчеркнул глава района.

По словам руководителя-лесничего Бугульминского лесничества Гульнары Мухаметхановой, посадочный материал выращивают самостоятельно. Акция «Сохраним лес» стала ежегодной традицией, которая объединяет жителей района вокруг задачи сохранения природы.

«Природа очень хрупкая, ее нужно беречь. То, что мы делаем сегодня, будет радовать будущие поколения. Спасибо всем неравнодушным к судьбе леса», – сказала она.

После завершения посадки для участников организовали полевой привал с горячим чаем и сладостями.