В Бугульминском районе Татарстана заметили семью косуль

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

На территории общедоступного охотничьего угодья в Бугульминском районе Татарстана была замечена молодая семья косуль. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

По словам начальника межрайонного отдела комитета по Бугульминскому району Тимура Гиниатуллина, животные выглядели довольными: «во время прогулки бегали, изящно прыгая и пощипывая траву».

«Косули паслись примерно в 300 метрах от меня и ели свежую зеленую траву. Косуленок находился рядом с ними. Когда начал снимать животных на телефон, они меня даже не заметили», — рассказал специалист.

В ведомстве отметили, что на протяжении многих лет в Татарстане наблюдается стабилизация и рост численности сибирских косуль (Caprelus рygargus). Согласно результатам последнего учета, на территории региона насчитывается 15 118 особей. Наибольшее количество косуль отмечено в Заинском (1088 животных) и Лениногорском (845) районах.

Впервые на территории Татарстана сибирская косуля была замечена в 1944 году в Мензелинском районе (в Игимском бору). Даже в начале 2017 года по Татарстану насчитывалось всего около 2200 этих животных.

Среди основных причин увеличения численности косули в госкомитете назвали комплекс охранных и биотехнических мероприятий и снижение численности диких плотоядных животных, а также «щадящий режим» установления лимитов изъятия (4,42% от численности).