Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Бугульминском районе спасли двухлетнего самца косули, попавшего под колеса автомобиля
В Бугульминском районе спасли двухлетнего самца косули, который попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.
О случившемся сотрудникам Госкомитета рассказал участковый уполномоченный. По его словам, на выезде из города лежит косуля, которая перебегая дорогу, попала под автомобиль.
Животное осмотрел ветеринарный врач, серьезных травм косуля не получила. На момент осмотра она чувствовала себя хорошо, но была сильно напугана. Сейчас здоровью косули ничего не угрожает. Новый дом животное обрело в одном из лесов района, сообщают в ведомстве.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников