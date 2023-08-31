В Бугульминском районе РТ рабочего придавило бетонной плитой

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Бугульминском районе на одного из рабочих упала бетонная плита. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в деревне Забугоровка бригада из четырех человек разбирала полуразрушенное здание. При демонтаже упала бетонная плита и придавила одного из рабочих.

Подняв плиту с помощью домкрата, пожарные и спасатели извлекли пострадавшего и передали его медикам.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.