news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 31 августа 2023 14:37

В Бугульминском районе РТ рабочего придавило бетонной плитой

Скопировать ссылку

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Бугульминском районе на одного из рабочих упала бетонная плита. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в деревне Забугоровка бригада из четырех человек разбирала полуразрушенное здание. При демонтаже упала бетонная плита и придавила одного из рабочих.

Подняв плиту с помощью домкрата, пожарные и спасатели извлекли пострадавшего и передали его медикам.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#МЧС России
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное