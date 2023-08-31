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В Бугульминском районе РТ рабочего придавило бетонной плитой
Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Бугульминском районе на одного из рабочих упала бетонная плита. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, в деревне Забугоровка бригада из четырех человек разбирала полуразрушенное здание. При демонтаже упала бетонная плита и придавила одного из рабочих.
Подняв плиту с помощью домкрата, пожарные и спасатели извлекли пострадавшего и передали его медикам.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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