Руc Тат
16+
Происшествия 13 марта 2026 11:46

В Бугульминском районе РТ наказали 66-летнего мужчину, угнавшего экскаватор

В деревне Кзыл-Чишма Бугульминского района РТ наказали местного жителя, угнавшего экскаватор.

Как сообщает прокуратура РТ, в сентябре собственник экскаватора вышел из машины, оставив ключ в замке зажигания, а двери незапертыми. Воспользовавшись этим, 66-летний мужчина забрался в экскаватор, завел его и поехал в направлении одной из местных улиц.

Несмотря на то, что угон был умышленный, цели похитить транспортное средство у мужчины не было. Свою вину он признал полностью. Суд назначил нарушителю год условного лишения свободы и на 3,5 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

