В Бугульминском районе РТ благоустроят 32 двора за 506 млн рублей

В этом году по республиканской программе «Наш двор» благоустроят 32 двора Бугульминского муниципального района: 25 в городе и семь в сельских поселениях. Общая сумма финансирования составит 506 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

В понедельник, 6 марта, в 18.00 во Дворце молодежи Бугульмы пройдет встреча с жителями, чьи дворы отремонтируют по программе, инициированной Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Это возможность узнать о ходе строительных работ и задать все интересующие вопросы по программе лично архитектору-проектировщику и представителям администрации. На встрече будут проектировщики дворовых пространств, они смогут объяснить выбранные решения и ответить на вопросы по схемам благоустройства.

Строительный сезон планируется начать в середине апреля — начале мая, но уже в конце 2022 года были проведены первые этапы работ по дворам-2023. Прошли встречи с жителями и были согласованы предварительные схемы благоустройства, осуществляется закупка нового оборудования для детских игровых и спортивных площадок. Встречи во дворах стартуют во второй половине апреля 2023 года.

В прошлом году по программе «Наш двор» в Бугульминском районе благоустроено 49 дворовых территорий. В 2021 году — 52 двора, в 2020-м — 40. Всего же в программу по формированию комфортной городской среды «Наш двор» 2020–2024 годов включены 272 дворовые территории площадью 2 млн 710,393 тыс. кв. метров.

«Программа „Наш двор“ по-настоящему изменила облик городов и сел, показав, что, работая в одной команде с жителями и чутко прислушиваясь к их запросам, можно добиться результата, который не просто устроил, но и радовал бы всех. В 2022 году в Бугульме благоустроены еще 49 дворов. Благодаря этому положительные изменения в качестве жизни реально ощутили более 13 тыс. бугульминцев, которых эта программа затронула напрямую», — прокомментировал ход реализации программы глава Бугульминского района Линар Закиров.