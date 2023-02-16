В Бугульминском районе появятся свое «море» и горнолыжный комплекс

Бугульминский район продолжает быть центром притяжения для туристов. Одной из самых значимых точек предполагается сделать Карабашское водохранилище, заявил на заседании Совета муниципалитета его глава Линар Закиров.

«Сегодня ведутся подготовительные работы к реализации масштабного проекта „Карабашское море“. Помимо пляжа, туристическая зона будет включать горнолыжный комплекс с пятью трассами общей протяженностью шесть километров. Будет построена гостиница на 50 номеров, 20 гостевых домиков, ресторан, фудкорт и зона спа. Общая сумма инвестиций составит более 300 млн рублей», — объяснил он.

Закиров напомнил, что в Бугульминском районе создан велосипедный маршрут, который охватывает все важные исторические и культурные достопримечательности муниципалитета.

В этом году власти планируют заняться популяризацией и пиаром района как центра туристического притяжения, добавил он.