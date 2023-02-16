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Руc Тат
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Путешествия и туризм 16 февраля 2023 17:22

В Бугульминском районе появятся свое «море» и горнолыжный комплекс

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Бугульминский район продолжает быть центром притяжения для туристов. Одной из самых значимых точек предполагается сделать Карабашское водохранилище, заявил на заседании Совета муниципалитета его глава Линар Закиров.

«Сегодня ведутся подготовительные работы к реализации масштабного проекта „Карабашское море“. Помимо пляжа, туристическая зона будет включать горнолыжный комплекс с пятью трассами общей протяженностью шесть километров. Будет построена гостиница на 50 номеров, 20 гостевых домиков, ресторан, фудкорт и зона спа. Общая сумма инвестиций составит более 300 млн рублей», — объяснил он.

Закиров напомнил, что в Бугульминском районе создан велосипедный маршрут, который охватывает все важные исторические и культурные достопримечательности муниципалитета. 

В этом году власти планируют заняться популяризацией и пиаром района как центра туристического притяжения, добавил он. 

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