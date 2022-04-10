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Строительство
10 апреля 2022  15:21

В Бугульминском районе появятся новый сквер истории авиации и горнолыжный комплекс

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В Бугульминском районе появятся новый сквер истории авиации и горнолыжный комплекс

Во Дворце молодежи Бугульмы состоялось заседание архитектурно-строительного совета, на котором участники обсудили строительство новых социальных объектов. Об этом пишет «Бугульминская газета».

Участники рассмотрели проекты горнолыжного комплекса в поселке Карабаш и размещения самолета МиГ-29 в новом сквере.

Предполагается, что туристическая база будет располагаться на берегу Карабашского водохранилища. Она будет оснащена всем необходимым для комфортного отдыха жителей и гостей города и района.

Также планируется обустроить сквер истории авиации, центральной точкой которого станет истребитель МиГ-29.

Обсуждение состоялось при участии членов градостроительного совета и приглашенных экспертов. В режиме онлайн приняли участие руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина и уроженец Бугульмы, космонавт Сергей Рыжиков.

Фото: «Бугульминская газета».

#Бугульминский район
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