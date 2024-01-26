В Бугульминском районе появится новый экомаршрут — от «Спасских ключей» до храма

В селе Спасское Бугульминского района в 2024 году проложат новый экомаршрут от памятника природы регионального значения «Спасские ключи» до местного храма. Реализуют проект на средства гранта, сообщили перед традиционным сходом граждан.

Всем гостям села, основанного почти 300 лет назад, здесь рекомендуется посетить церковь Вознесения Господня, часовню на местном кладбище, спасские ключи и историко-краеведческий музей имени Петра Рычкова в Спасской начальной школе.

Диалог в рамках схода граждан состоялся в местном доме культуры. В мероприятии принял участие глава Бугульминского района Линар Закиров. Итоги социально-экономического развития Спасского сельского поселения и задачи на 2024 год озвучил его глава Алексей Мухалев.

В населенных пунктах проживают более 600 человек, из которых больше половины — трудоспособного возраста. На территории поселения действует одно из крупнейших сельхозпредприятий района — Токаревская птицефабрика. Местный фермер Рифат Мавлимшин выращивает клубнику. Александр Лунев изготавливает живое масло.

«Повышение деловой активности жителей на селе, сохранение и увеличение поголовья скота крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах — наша приоритетная задача», — подчеркнул глава поселения.

В 2023 году на средства самообложения в сельском поселении произвели реконструкцию въездных стел в населенных пунктах, изготовили, адресные и номерные таблички домов, указатели улиц. Общая сумма с учетом софинансирования составила более 1 млн рублей. Также на средства самообложения реконструирован памятник воинам Великой Отечественной войны.

Как отметил Мухалев, проблемы, которые озвучивают жители на сходах, в основном касаются благоустройства территорий, установки и ремонта уличного освещения. Все они планомерно решаются благодаря республиканским программам. За последние годы в селе по программе модернизации уличного освещения заменили более 100 светильников. Произведен ремонт гидротехнического сооружения, которое уже долгое время находилось в аварийном состоянии.

«Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в нашей работе. Очень радует, что в Спасском поселении появляется всё больше граждан, которые проявляют свою инициативу. Жители стремятся сделать что-то нужное, полезное. У них немало конструктивных идей, предложений, и главное — есть желание воплотить их в жизнь», — подчеркнул Линар Закиров.

В завершение мероприятия прошла церемония награждения жителей за вклад в развитие сельского поселения. Благодарственных писем удостоены медицинская сестра местного фельдшерско-акушерского пункта Евгения Хисматова, заместитель руководителя исполнительного комитета Екатерина Фархутдинова и заведующая сельским клубом Ольга Кочеткова.