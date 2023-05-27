В Бугульминском районе построят иммерсивный парк-отель «Новая земля»

Летом этого года на берегу Карабашского водохранилища в Бугульминском районе Татарстана будет реализован первый этап большого туристического проекта по созданию иммерсивного парк-отеля «Новая земля».

Он расположится на территории существующих баз отдыха «Нептун», «Чайка» и «Дружба».

Строительство станет возможным благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На реализацию выделено 45 млн рублей федерального гранта. Планируется привлечь дополнительные инвестиции. Объект будут возводить в три этапа до 2025 года.

В настоящее время на «Новой земле» завершаются работы по первой очереди. Как отметил глава Бугульминского района Линар Закиров, «проект грандиозный во всех отношениях».

«Хорошо, что „Новая земля“ ориентирована именно на семейную аудиторию, таких мест в нашем районе не хватало. Теперь важно, чтобы и ценник был соответствующим, чтобы как можно больше семей могли себе позволить здесь побывать уже в этот летний сезон», — отметил он.

В парке-отеле расположено 30 новых комфортабельных жилых модулей семейного типа. Они полностью укомплектованы всем необходимым для комфортного отдыха в живописном месте на берегу водохранилища, который бугульминцы называют «Карабашское море».

Парк-отель получил определение «иммерсивный» из-за большого количества арт-инсталляций и различных зон семейных активностей.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ, рядом, также берегу Карабашского водохранилища, в октябре прошлого года появился новый вид активного туризма — глэмпинг «Бушидо Парк».

На территории расположены 12 геокупольных домов, предназначенных для круглогодичного отдыха, летняя кухня, игровая зона для детей, бассейны, площадка для волейбола и традиционный для глэмпинга банный комплекс.

Более тысячи человек уже посетили новое туристическое место.

«Все обустроено и сделано здесь с необходимым комфортом, видно, что вкладывали свою душу. Молодцы, что сумели создать такие условия для туристов! И природа здесь красивая, таких мест для полноценного отдыха в Бугульминском районе должно быть больше!» — подчеркнул Линар Закиров, посещая «Бушидо Парк» в преддверии открытия летнего туристического сезона.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.