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В Бугульминском районе после капремонта открылась врачебная амбулатория
В поселке Карабаш Бугульминского района Татарстана завершился капитальный ремонт врачебной амбулатории. Обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации района.
Работы стартовали в апреле. Рабочие провели гидроизоляцию фундамента, установили пандус для маломобильных пациентов, заменили трубы системы отопления и в нескольких помещениях произвели внутреннюю отделку. Также на прилегающей территории уложили асфальтовое покрытие.
«На эти цели из федерального и регионального бюджетов было направлено 6,6 млн рублей», – рассказал главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» Александр Иванов.
В этом году в муниципалитете по программе модернизации первичного звена здравоохранения РТ обновили еще два объекта. Капитальный ремонт провели в фельдшерско-акушерских пунктах в селах Кудашево и Старое Сумароково.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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