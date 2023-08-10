В Бугульминском районе после капремонта открылась врачебная амбулатория

пресс-служба администрации Бугульминского района.

В поселке Карабаш Бугульминского района Татарстана завершился капитальный ремонт врачебной амбулатории. Обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации района.

Работы стартовали в апреле. Рабочие провели гидроизоляцию фундамента, установили пандус для маломобильных пациентов, заменили трубы системы отопления и в нескольких помещениях произвели внутреннюю отделку. Также на прилегающей территории уложили асфальтовое покрытие.

Фото пресс-службы администрации Бугульминского района

«На эти цели из федерального и регионального бюджетов было направлено 6,6 млн рублей», – рассказал главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» Александр Иванов.

В этом году в муниципалитете по программе модернизации первичного звена здравоохранения РТ обновили еще два объекта. Капитальный ремонт провели в фельдшерско-акушерских пунктах в селах Кудашево и Старое Сумароково.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.