В Бугульминском районе по проекту «Наш двор» работы близки к завершению уже в 30 дворах

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

По президентской программе «Наш двор» из 49-ти дворовых территорий, запланированных к ремонту в 2022 году, 30 находятся в высокой степени готовности. Среди них дворы по адресам: Джалиля, 46, Пржевальского, 17, дворовая территория в поселке Прогресс.

Работы на объектах продолжаются. «Продолжаются основные работы по планировке, зонированию, устройству бордюров, отсыпке щебнем, укладке первого слоя асфальтового покрытия, подведения освещения», — уточнила «Татар-информу» начальник отдела по работе со СМИ совета Бугульминского района Марина Сагитова.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

По словам собеседницы агентства, глава района Линар Закиров накануне объезжал дворы, где выполняется благоустройство объектов, и пообщался с жильцами.

«Жильцы в процессе ремонтных работ вносят свои замечания. Например, по дворовой территории на улице Комсомольская, 10, 12 у жильцов было много замечаний по проекту. Глава поручил приостановить работы для внесения коррективов от жителей. И только после продолжить работы. Вопросы возникли по зонированию территорий, а также по расширению парковки и проезжей части», — рассказала Марина Сагитова.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Помимо этого, на расширенном совещании в мэрии Бугульмы Линар Закиров отметил, что без внимания не остаются и те дворы, которые были отремонтированы в прошлые годы.

«По моему поручению были организованы комиссионные обследования всех дворов, где уже реализована программа „Наш двор“. В комиссии участвовали представители Департамента ЖКХ, подрядной организации, сотрудники АТИ, управляющих компаний и ТСЖ», — сказал градоначальник.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Так, во время обследования дворов выявлены не приведенные в нормативное состояние канализационные колодцы, нарекания комиссии также вызвали отсутствие песка в песочнице, опоры освещения, входные группы.

По информации директора Департамента ЖКХ Ильдара Бадыкова, по каждому двору составлен акт с выявленными замечаниями, сроками исполнения и указанием исполнителя работ. Обследование дворов будет продолжено.