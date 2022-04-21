В Бугульминском районе по нацпроекту началось возведение фельдшерско-акушерского пункта

По национальному проекту «Здравоохранение» в поселке Прогресс Бугульминского района Татарстана стартовала работа по устройству фундаментных свай. В июне запланирована установка модульного фельдшерско-акушерского пункта. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

«Сдача фельдшерско-акушерского пункта запланирована на август 2022 года. Объем финансирования — 6,5 млн рублей», — уточнила начальник отдела по работе со СМИ Совета Бугульминского района Марина Сагитова.

В Бугульминском районе в настоящее время работы ведутся еще на двух объектах — в детской больнице и основном здании Центральной районной больницы.

В детской больнице на улице Ленина выполнено более 80% работ. На следующей неделе подрядная организация выйдет на благоустройство прилегающей территории. В настоящее время проводится поставка оборудования и мебели.

В основном здании ЦРБ завершен демонтаж. Строители работают над усилением фундамента и установкой новых окон. Через неделю они планируют приступить к кровельным работам. На работы по капитальному ремонту в рамках первого этапа реконструкции выделено 76 млн рублей из бюджета республики.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.