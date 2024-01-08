В Бугульминском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В преддверии Нового года жители поселка Вязовка Бугульминского района стали обладателями нового модульного ФАПа. Это стало возможным благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан» нацпроекта «Здравоохранение», которую инициировал Президент Владимир Путин.

Фельдшерско-акушерский пункт был торжественно открыт при участии заместителя Главы Бугульминского муниципального района Фаниса Мухаметова, заместителя руководителя Исполкома по социальным вопросам Ольги Плехановой и главного врача Бугульминской ЦРБ Александра Иванова.

Фото: © Минздрав РТ

Новый 14-й модульный ФАП обеспечит качественную медицинскую помощь жителям поселка Вязовка и села Коногоровка. За их здоровье будут отвечать фельдшер Зульфия Копылова и медицинская сестра Гульсиря Лотфуллина.

«Сельчане теперь могут получать медицинскую помощь в уютных и современных условиях. В ФАПе есть все необходимое: новая мебель, медоборудование, тепло, свет и горячая вода», – рассказала фельдшер Зульфия Копылова.