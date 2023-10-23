Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Бугульминском районе открыли мемориальную доску памяти бойца
В селе Кудашево Бугульминского района РТ появилась мемориальная доска в память о погибшем уроженце Рамисе Каюмове. Ее установили на фасаде сельской школы, в которой учился прославленный земляк.
На мероприятии присутствовала семья героя, близкие и друзья, учащиеся школы, жители села.
Рамис Каюмов родился в селе Кудашево. Здесь он провел свое детство и юность. В родном селе Рамис окончил школу. Погиб 26 мая 2022 года в ходе выполнения государственной задачи по усилению государственной границы Российской Федерации. Ему было 26 лет.
Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность гвардии рядовой Рамис Каюмов награжден орденом Мужества посмертно.
«Рамис навсегда останется в памяти не только родных и близких, но и всех односельчан — жителей Бугульминского района!» — прокомментировал глава района Линар Закиров на своей странице в социальных сетях.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»