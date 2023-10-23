В Бугульминском районе открыли мемориальную доску памяти бойца

В селе Кудашево Бугульминского района РТ появилась мемориальная доска в память о погибшем уроженце Рамисе Каюмове. Ее установили на фасаде сельской школы, в которой учился прославленный земляк.

На мероприятии присутствовала семья героя, близкие и друзья, учащиеся школы, жители села.

Рамис Каюмов родился в селе Кудашево. Здесь он провел свое детство и юность. В родном селе Рамис окончил школу. Погиб 26 мая 2022 года в ходе выполнения государственной задачи по усилению государственной границы Российской Федерации. Ему было 26 лет.

Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность гвардии рядовой Рамис Каюмов награжден орденом Мужества посмертно.

«Рамис навсегда останется в памяти не только родных и близких, но и всех односельчан — жителей Бугульминского района!» — прокомментировал глава района Линар Закиров на своей странице в социальных сетях.