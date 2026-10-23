В Бугульминском районе открыли мемориал в память о семи погибших участниках СВО

В список вошли Самат Зарипов, Эдуард Гумаров, Ринат Калимуллин, Абдулмалик Кадыров, Айнур Шакиров, Валерик Саетов и Айнур Сафиуллин.

В церемонии открытия приняли участие заместитель главы Бугульминского района Фанис Мухаметов, военный комиссар Рафаэль Миннетдинов, глава сельского поселения Лилия Хабирова и председатель сельского Совета ветеранов Зубаржат Сафиуллина. На мероприятии также присутствовали родные погибших и жители села.

«Спасибо всем, кто принимал участие в создании этого мемориала. Низкий поклон матерям и вдовам, воспитавшим настоящих героев. Светлая память нашим землякам, погибшим за Родину», — сказал Фанис Мухаметов.

Он также обратился к военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой, выразив уверенность в победе.

Мемориал построили на средства гранта, полученного в рамках республиканского конкурса среди органов местного самоуправления. Он станет местом, где родные, близкие и односельчане смогут почтить память погибших земляков.