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СВО 23 октября 2026 16:00

В Бугульминском районе открыли мемориал в память о семи погибших участниках СВО

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В Бугульминском районе открыли мемориал в память о семи погибших участниках СВО
Фото: пресс-служба Бугульминского района
В Татарско-Дымском сельском поселении Бугульминского района открыли мемориал в память о земляках, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. На мемориальных плитах увековечили имена семи жителей села.

В список вошли Самат Зарипов, Эдуард Гумаров, Ринат Калимуллин, Абдулмалик Кадыров, Айнур Шакиров, Валерик Саетов и Айнур Сафиуллин.

В церемонии открытия приняли участие заместитель главы Бугульминского района Фанис Мухаметов, военный комиссар Рафаэль Миннетдинов, глава сельского поселения Лилия Хабирова и председатель сельского Совета ветеранов Зубаржат Сафиуллина. На мероприятии также присутствовали родные погибших и жители села.

«Спасибо всем, кто принимал участие в создании этого мемориала. Низкий поклон матерям и вдовам, воспитавшим настоящих героев. Светлая память нашим землякам, погибшим за Родину», — сказал Фанис Мухаметов.

Он также обратился к военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой, выразив уверенность в победе.

Мемориал построили на средства гранта, полученного в рамках республиканского конкурса среди органов местного самоуправления. Он станет местом, где родные, близкие и односельчане смогут почтить память погибших земляков.

В Республике Татарстан по инициативе полпреда Президента РФ Игоря Комарова реализуется общественный проект ПФО «Герои Отечества», направленный на увековечение памяти погибших защитников Отечества и поддержку участников героических событий.
Фото: пресс-служба Бугульминского района
#СВО
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