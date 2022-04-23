В Бугульминском районе начали строить новый ФАП

В поселке Прогресс Бугульминского района Татарстана начали установку фундаментных свай модульного ФАПа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

В июне планируют установить модульный фельдшерско-акушерский пункт, а сдача объекта запланирована на август.

«Объем финансирования - 6,5 млн рублей», - рассказала начальник отдела по работе со СМИ Совета Бугульминского района Марина Сагитова.

Средства на новый медпункт выделили по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

В пресс-службе Минздрава республики уточнили, что в Бугульминском районе в настоящее время работы ведутся еще на двух объектах — в детской больнице и основном здании Центральной районной больницы.

«В детской больнице на улице Ленина выполнено более 80% работ. На следующей неделе подрядная организация выйдет на благоустройство прилегающей территории. В настоящее время проводится поставка оборудования и мебели», – рассказали в Минздраве РТ.

В основном здании ЦРБ уже завершен демонтаж. Сейчас строители работают над усилением фундамента и установкой новых окон, через неделю планируют приступить к кровельным работам.

«На работы по капитальному ремонту в рамках первого этапа реконструкции выделено 76 млн рублей из бюджета республики», – уточнили в ведомстве.

Напомним, что национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.