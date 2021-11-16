В Бугульминском районе на 100% выполнена программа «Наш двор» на этот год

В Бугульминском районе Татарстана полностью завершились работы по программе «Наш двор». В этом году отремонтированы 52 двора в самой Бугульме, поселках Карабаш и Прогресс, селах Малая Бугульма, Наратлы и Петровка, деревне Батыр.

Фото: © пресс-служба Бугульминского района РТ

«Программа полностью завершена, все дворы, запланированные к благоустройству на 2021 год, готовы. По качеству выполнения замечания от жителей и в период проведения работ, и после завершения поступали в адрес исполкома района. Однако все они оперативно устранялись», — рассказала ИА «Татар-информ» начальник отдела по работе со СМИ Марина Сагитова.

Фото: © пресс-служба Бугульминского района РТ

Для благоустройства дворов власти республики подготовили типовые решения дорожных покрытий, архитектурных форм, детских площадок, спортивного оборудования, уличного оборудования (скамейки, урны, сушилки для белья, стойки для выбивания ковров, ограничители проездов и навесы ТКО), а также элементов освещения.

Фото: © пресс-служба Бугульминского района РТ

В Бугульминском районе в рамках программы до 2024 года необходимо отремонтировать 272 дворовые территории. В 2020 году выполнены работы в 40 дворах. В 2022 году планируется благоустроить такое же количество дворов.

Фото: © пресс-служба Бугульминского района РТ

«Проект еще готовится, предварительно в список будут включены 40 дворовых территорий в городе и районе. Точная информация и список дворов будут опубликованы на официальном портале района в начале 2022 года», — поделилась собеседница агентства.

Фото: © пресс-служба Бугульминского района РТ

Наиболее популярные запросы населения касаются расширения парковочных карманов, установки детских и спортивных площадок. Также жители хотят видеть в своих дворах больше зеленых зон, сушилок для белья и скамеек.

Фото: © пресс-служба Бугульминского района РТ

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане определены 200 дворов для благоустройства в 2022 году.