В Бугульминском районе фермер посадил 1,5 гектара клубники

Настоящий ягодный рай появился в Спасском сельском поселении Бугульминского района Татарстана. Идея выращивать клубнику у начинающего фермера Рифата Мавлимшина появилась несколько лет назад. Вместе с супругой, мамой и тремя дочерьми он сначала высаживал ягоду в огороде, позже арендовал земли. Теперь клубнику высадили на полутора гектарах земли. Рабочих рук уже не хватает — привлекают наемных работников.

«Уже третий год, как мы вышли в поле. Сначала изучали все тонкости дела, собирали информацию. Подводных камней, как в любом деле, много. Пока сам не пройдешь от и до весь путь, не поймешь», — убежден Рифат Мавлимшин.

Сегодня в личном подсобном хозяйстве Мавлимшина насчитывается около 30 сортов клубники. Самый ходовой сорт — «Азия». По мнению фермера, именно он лучше подходит для нашей местности. Сорт болезнеустойчивый, дает много крупных ягод. Впрочем, самые сладкие, ароматные и нежные ягоды — у сорта «Анаис». Именно их больше всего предпочитают покупатели.

Продукция реализуется на городском рынке. Бренд «Бугульминский ягодно-овощной экологический сад» уже стал узнаваемым — за две недели фермер реализовал более 1,5 тонны клубники.

«Чтобы вырастить ягоды, грядки укрываем пленкой — так удается сохранить влагу в почве и уберечь от сорняков. Также у нас разработана особая система полива. В планах — участие в грантовых проектах для развития и расширения хозяйства», — пояснил фермер.

Урожай клубники планируют собирать вплоть до октября. Кроме того, на участке фермер выращивает арбузы, дыни, помидоры, огурцы и перец.

Реализация таких мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (реализуется, как и другие нацпроекты, по инициативе Президента РФ Владимира Путина). Стоит отметить, что в будущем году Минсельхоз РФ планирует запустить профильный национальный проект.