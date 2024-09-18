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Общество 18 сентября 2024 19:14

В Бугульминском районе экологи спасли и отпустили на волю ястреба-перепелятника

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Находившегося на реабилитации ястреба-перепелятника в Бугульминском районе выпустили в естественную среду обитания. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Птицу прозвали Крошем из-за ее небольших размеров. Она находилась под наблюдением специалистов одну неделю, чтобы восстановиться после болезни. У нее был отменный аппетит все это время.

Окрепнув, пернатый подготовился к самостоятельной жизни и улетел в привычную для него среду обитания.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

#госкомитет по биоресурсам рт
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