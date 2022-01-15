В Бугульминском районе 40 объектов получили интернет по нацпроекту «Цифровая экономика»

В 2021 году доступ к интернету по оптике получили 40 социальных объектов в Бугульминском районе Татарстана. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба муниципалитета.

В перечень объектов попали 24 ФАПа, восемь объектов органов государственной власти и местного самоуправления района, три культурно-досуговых центра, две библиотеки, музей, участковый пункт полиции и объект Росгвардии.

«Как известно, 2022 год в Татарстане объявлен Годом цифровизации. Большой задел для того, чтобы цифровые услуги и возможности стали доступными для каждого жителя республики, был сделан в течение последних трех лет. Для жителей нашего муниципального района это очень важный этап, когда цифровизация придет в каждый дом, в каждый социально значимый объект», — отметил глава района Линар Закиров.

Тридцать социальных объектов в районе в рамках нацпроекта было подключено ранее: в 2019 году — 11, в 2020-м — 19.

«В 2022 году работа будет продолжена. Цифры и объемы предстоящей работы пока уточняются на федеральном уровне», — пояснили ИА «Татар-информ» в администрации района.

Всего по республике с 2019 по 2021 год к интернету по оптике в рамках национальной программы «Цифровая экономика» было подключено более 3,5 тыс. социально значимых объектов в 1863 населенных пунктах Татарстана, около 300 из них получили такой доступ впервые.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы. Ранее об итогах реализации национальных проектов в 2021 году подробно сообщало ИА «Татар-информ».