В Бугульминском драмтеатре впервые реализовали проект «Внеклассная классика»

В Бугульминском драматическом театре им. А.В. Баталова стартовал проект «Внеклассная классика» для старшеклассников. Произведения школьной литературы русских и зарубежных классиков можно теперь увидеть вне класса, на сцене театра, в рамках школьного урока. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

Проект начался с «Преступления и наказания» Федора Достоевского, в этом году отмечается 200-летие со дня рождения писателя. Иинциатором идеи выступил коллектив театра.

По мнению организаторов проекта, для школьников Достоевский — не самый любимый автор, потому что погрузиться в психологизм, понять переживания героя непросто тем, кто только начинает свой жизненный путь.

«Школьникам бывает неинтересно сидеть на уроках литературы и перечитывать философские измышления Родиона Раскольникова. А увидеть это на расстоянии вытянутой руки, физически ощутить жар слов, исходящих от Раскольникова, куда интереснее. Поэтому решено было вывести детей из класса и показать, как это классно смотреть классику», — отметила Юлия Исмагилова.

Первыми зрителями стали 50 школьников 9-го, 10 и 11-х классов. Ребятам очень понравился такой формат урока, после спектакля они делились впечатлениями и даже унесли с собой листовки, на которых был напечатан фрагмент текста Достоевского. «Всего наши актеры раздали ребятам 100 листовок, после — мы пересчитали, осталось — 70. И это замечательно! Так как дети взяли себе текст Достоевского», — поделилась собеседница агентства.

Особенность постановки в том, что роман не иллюстрируется полностью. Показ рассчитан на тех, кто уже знает хотя бы краткое его содержание. Актеры сыграли только несколько ключевых сцен, которые раскрывают главного героя, его идею, метания и раскаивание.

«На зеркале сцены установлена своеобразная площадка. Здесь же, в полутора метрах от нее, 40 кресел для зрителей. Публика может разглядеть все до мельчайших деталей. Они чувствуют ветерок, поднявшийся от взмаха полы пальто, им передают в руки статью Раскольникова „О преступлении“, ощущают запахи газетной печатной краски, на них летят капли воды из оброненного стакана», — отмечает Юлия Исмагилова.

Следующий показ состоится пройдет 16 декабря, школьники продолжат знакомство с творчеством Достоевского.

«Когда интерес к Достоевскому спадет, начнем показывать Чехова. Он вызывает большой интерес. Причем не поздний Чехов, по которому поставлена „Скрипка Ротшильда“, а ранний — смешной, ироничный. Еще Булгаков интересен и его записки доктора», — поделилась планами завлит театра, отметив, что от учителей продолжают поступать заявки.

У учителей литературы есть возможность планировать вместе с руководством театра дату и время показа так, чтобы на эскизе присутствовали ученики всей параллели одной школы, а ученики приходили по билетам «Пушкинской карты».