Бугульминский драмтеатр этим летом покажет школьникам три сказки

В Бугульминском драматическом театре имени А. В. Баталова началась летняя кампания. В этом году она проходит с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«Лето-2021 отличается от всех прошлых в первую очередь тем, что малые творческие группы не могут выезжать со своими спектаклями в детские лагеря, как это было раньше. Причина тому — предписание Роспотребнадзора и неблагополучная эпидемиологическая ситуация, связанная с Сovid-19. Дети, которые находятся на отдыхе в загородных летних оздоровительных лагерях, не контактируют ни с кем, кроме тех, кто въехал в лагерь вместе с ними с начала смены. Поэтому театр принимает юных зрителей лишь на своей площадке. Это пришкольные, спортивные и иные лагеря, организованные группы детей», — сообщила Исмагилова.

В театре школьники могут посмотреть сказки «Красавчик с гречишного поля» и «Иван-царевич и царевна-лягушка». Оба спектакля поставлены по проекту «Театры малых городов», инициированному партией «Единая Россия».

«Красавчик с гречишного поля» — спектакль, объехавший с гастролями половину России. В частности, постановка побывала на Ямале, где ее посмотрели дети, живущие со своими родителями-кочевниками в чумах за десятки, а то и сотни километров от небольших поселков.

За 2019 год эта ожившая сказка проехала с гастролями вдоль Волги почти 2 тыс. километров (от Рыбинска по программе «Большие гастроли» до Астрахани). Яркая, полная музыки и света, она содержит следующий тезис: «Где родился, там и пригодился».

«Иван-царевич и царевна-лягушка» — ультрасовременная сказка, где Иван читает рэп, Кощей разъезжает на байке, царь сидит на троне в кюлотах, а жители королевства вплетает в волосы локсы (разноцветные пряди). Для детей такая подача материала наиболее близка и понятна.

Помимо этого, театр предлагает к просмотру спектакль «Великий и опасный» — поучительную сказку о правилах пожарной в легкой и остроумной, интерактивной форме.

По словам собеседницы агентства, 30 мая был закрыт 86-й театральный сезон. Вечерами с пятницы по воскресенье зрители до осени не смогут посмотреть на площадке театра спектакли. Но артисты, режиссеры, дирекция театра и цеха по-прежнему ходят на работу и готовятся к новым постановкам.

Фото: Денис Гапонов, Юлия Исмагилова.