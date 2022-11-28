В Бугульминском драмтеатре состоялась премьера фэнтези-каникул «Бездонное озеро»

На сцене Бугульминского государственного русского драматического театра имени А.В. Баталова состоялась очередная премьера — третья с начала 88-го театрального сезона. Режиссером «Бездонного озера» выступил выпускник ГИТИСа Петр Норец. Об этом «Татар-информу» рассказали в театре.

Недавно Бугульминский театр вошел в число победителей конкурса «Дебют в России». Грант осуществляется при патронаже ведущего театрального вуза страны — ГИТИСа — и проходит при финансировании Президентского фонда культурных инициатив. В рамках данного проекта Петр Норец поставил спектакль по пьесе Марии Завадской «Бездонное озеро».

Жанр спектакля необычный — фэнтези-каникулы. Затронутая тема весьма актуальна на сегодня: как переживают развод родителей и разлад в семье дети, и к чему это может привести.

Жизненные обстоятельства сводят двух подростков — провинциала Сергея и москвича Льва в подмосковном поселке на берегу озера, которое местные жители считают бездонным. Оба легко находят общий язык, переживая, по словам героев, «апокалипсис» — распад семьи и ссору родителей. Серёга и Лёва охотно и легко отрываются от пугающей их реальности, но спасительная мечта приводит ребят на грань большой беды.

Постановка завершается на оптимистической ноте, но каждый из зрителей будет волен додумать свой финал для этой истории.