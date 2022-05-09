В Бугульминском драмтеатре состоялась премьера сказки «ЧП куриного масштаба»

Сегодня в Бугульминском драматическом театре им. А.В. Баталова состоялась премьера сказки «ЧП куриного масштаба» по пьесе Галины Латышевой. Об этом «Татар-информу» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

Спектакль поставлен на средства театра. Режиссером выступил постановщик Рустам Файздрахманов. Совмещая работу актера и режиссера, он выпускает спектакли как для взрослых, так и для детей.

Сюжет разворачивается в утреннее и вечернее время в сарае. Здесь живут куры, петух и гусь. Мужчины с трепетом ждут появления на свет потомства, как водится, желают, чтобы это непременно был петушок. Куры же продолжают заботиться о цыплятах-курочках. Течение мирной жизни нарушается пропажей книги со сказками. Далее история получает неожиданный поворот.

В спектакле заняты восемь актеров и три куклы, которые изготовили художники-бутафоры театра.

Юным зрителям постановка понравилась. До конца сезона ее покажут еще раз, в конце мая. А в летнее время ее представят в детских оздоровительных, спортивных и пришкольных лагерях.

Автор Галина Латышева знакома Бугульминскому драмтеатру. Спектакль «Красавчик с гречишного поля» по ее пьесе уже идет в театре с 2018 года.