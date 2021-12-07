В Бугульминском драмтеатре состоится премьера трагикомедии «Скрипка Ротшильда»

7 декабря в Бугульминском драмтеатре им. А. В. Баталова состоится премьера трагикомедии по рассказу Антона Чехова «Скрипка Ротшильда». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«Артисты готовятся перед выходом на сцену. Сейчас в театре проходят генеральные прогоны, премьера — в 17.00», — рассказала собеседница агентства.

Постановщиком спектакля выступил режиссер Владимир Кузнецов из Владимирского академического театра драмы, он же автор инсценировки к рассказу. Кузнецов приехал в Бугульму по приглашению директора театра Владислава Юдина.

Режиссер работал в тандеме с художником Татьяной Видановой и композитором Владимиром Бруссом. Эти имена бугульминцы знают по работам над постановками «Вышел ангел из тумана», «Спасибо, Марго».

Сюжет постановки строится вокруг мрачного гробовщика Якова. У него своя философия — только смерть приносит прибыль, остальное — сплошные убытки. Но именно смерть близкого человека заставляет его задуматься о совершенно других материях. О том, что всю свою жизнь он прожил будто в тесном гробу — без простора, радости и любви.

В спектакле заняты четыре актера: Лейсан Хабибуллина, народные артисты Татарстана Александр Кочетов и Владимир Пряхин, заслуженный артист РТ Рустам Файздрахманов.

Постановка одноактная, но за это время зрители успевают увидеть всю жизнь главного героя, перелом его сознания и возрождение жизни в другом человеке.

«Сегодня премьеру посетят режиссер Владимир Кузнецов, художник Татьяна Виданова, композитор Владимир Брусс, а также глава Бугульминского района Линар Закиров и представители исполкома. После премьеры показ спектаклей будет проходить в текущем режиме», — отметила Юлия Исмагилова.

Спектакль прошел модерацию «Пушкинской карты». В декабре запланированы три постановки. Билеты на них раскуплены полностью. Согласно требованиям Роспотребнадзора, зал будет заполнен на 50%, при входе необходимо предъявить QR-код.

Спектакль поставлен в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».