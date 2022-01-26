В Бугульминском драмтеатре прошла читка пьесы для премьеры «Алдар»

В октябре 2022 года в Бугульминском драмтеатре имени А.В. Баталова состоится премьера спектакля «Алдар» по пьесе Олжаса Жанайдарова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Юлия Исмагилова.

За работу над ним взялся приглашенный режиссер Эдуард Шахов из Уфы. В 2018 году он стал номинантом «Золотой маски» со спектаклем «Магазин». В пьесе «Алдар» тоже рассматриваются вопросы мигрантов, их взаимоотношений с полицией, друг с другом. Звучат темы гуманизма, любви, жертвенности. Пьеса «Алдар» дебютировала в 2019 году на фестивале молодых драматургов «Любимовка».

Юлия Исмагилова отметила, что бугульминцам придется работать со сложным материалом.

«Материал непростой. Он держит в напряжении все время. В каждой фразе героев сквозит боль. Иногда это боль унижения, бессилия. Порой, боль потери. На выходе должен получиться спектакль, который вряд ли оставит равнодушным. Здесь много предательства, с которым мы часто сталкиваемся в обыденной жизни. Но автор смог сконцентрировать его настолько, что оно превратилось в серную кислоту, прожигающую душу», — пояснила завлит театра.

Эдуард Шахов будет работать со своей постановочной командой: приглашены композитор из Санкт-Петербурга Олег Гудачев, художник, лауреат «Золотой маски» Альберт Нестеров, номинант «Золотой маски» балетмейстер Алина Мустаева. Репетиции начнутся в сентябре. Работа над спектаклем будет продолжаться в течение месяца.

А пока в репетиционном зале прошли читки пьесы. Режиссер еще не был знаком с актерами бугульминского театра в работе, поэтому он присматривался, прислушивался к «баталовцам». Так же основательно он подошел к изучению сцены, сделал множество фотографий для того, чтобы начать обсуждение сценографии с художником, учетывая габариты, размещение осветительных и других приборов.

В новом, 87-м театральном сезоне публика увидит две премьеры, поставленные по проекту «Культура малой Родины». Название второго премьерного спектакля — «Последний мираж», поделилась завлит театра.