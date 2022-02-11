В Бугульминском драмтеатре перенесена премьера из-за болезни артистов

В Бугульминском драматическом театре им. А.В. Баталова перенесен ряд спектаклей, в том числе сегодняшняя премьера, по причине болезни артистов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«Заболели два артиста, тест на ковид положительный», — отметила собеседница агентства.

Если билеты приобретены в кассе или у администраторов, их можно переоформить на 26 февраля или сдать, получив при этом деньги. Также необходимо сдать электронные билеты на порталах госуслуг и biletton.

Также ввиду болезни актеров переносятся спектакли «Бешеные деньги» (с 13 февраля на 1 апреля в 6 часов вечера) и «Иван-царевич и Царевна-лягушка» (с 13 февраля на 24 апреля в 12 часов дня).

Руководство театра приносит свои извинения за доставленные неудобства.