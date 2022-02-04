В Бугульминском драмтеатре открылась выставка об истории театра

В фойе Бугульминского драматического театра им. А.В. Баталова открылась новая выставка, посвященная истории театра. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

В стеллажах расположилась только печатная продукция, два стенда отданы афишам разных лет, и еще один стенд — программкам.

«Театр — искусство сиюминутное. Конечно, спектакль может остаться на фото, видео, в памяти. Но лучше всего сохранить его именно в программках», — отмечает Юлия Исмагилова.

На входе перед каждым показом капельдинеры предлагают зрителям своеобразные визитные карточки представления, однако их покупают лишь заядлые театралы для личной коллекции, чтобы потом сделать селфи или показать коллегам.

В то же время программка, как говорит завлит театра, это краткий макет постановки, который создает художник и режиссер. Сегодня программки оснащены фотографиями из сцен спектакля, могут быть повторением афиши или передавать главную эмоцию спектакля — это зависит от замысла художника.

Программки XXI века занимают отдельную полку на стеллаже — они яркие, разнообразные по толщине бумаги, беговке, размеру. Программки от спектаклей 90-х годов, как правило, выполнены на плотном белом картоне. Печатные станки бугульминской типографии того времени использовали всего три цвета: красный, синий, черный.

Совершенно другие программки 70-х годов. Это тонкая бумага формата А6, А8. Характерный для печатной машинки ретро-шрифт с засечками, полное отсутствие какой-либо графики, рисунков. Но зато зрители могут прочесть в этих программках фамилии тех, кто долгое время был лицом театра — Анна Ларина, Клара Чумакова, Ульрих Потапенко, Артур Ган. Есть среди имен на старых программках и те, кто до сих пор блистает на сцене Марина Быстрова, Александр Кочетов, Галина Чистякова, Равиль Салимов.

Афиши представлены как современные, так и с 70-х годов прошлого столетия. Некоторые из них настолько ветхие, что повесить их было невозможно и они остались лежать на самой нижней полке.

«В общей сложности гости могут увидеть более полусотни программок и 20 афиш», — поделилась собеседница агентства.