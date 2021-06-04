В Бугульминском драмтеатре начались приготовления к новой постановке «Касатка»

С наступлением лета в Бугульминском драматическом театре имени А.В. Баталова начались репетиции новой постановки по пьесе Алексея Толстого «Касатка», премьера которой назначена на осень 2021-го. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«Красный граф», как называли Толстого за дворянское происхождение и вместе с тем принятие и воспевание нового советского режима, написал пьесу о любовных переживаниях в 1916 году. Тогда она имела грандиозный успех, а сейчас уже полузабыта, что не отменяет ее очарования.

Автор также писал фантастические романы, пьесы для театров и даже сам исполнял в них роли. Так, например, в «Касатке» Алексей Толстой исполнял роль Жетухина.

Режиссером постановки в бугульминском драмтеатре выступил Владимир Хрущев — главный режиссер Орловского академического театре им. Тургенева. Несколько лет назад он поставил в театре Баталова рождественскую комедию «Клинический случай».

Сейчас в театре начались застольные репетиции. Артисты читают пьесу по ролям, сидя в репетиционном зале за столом, у каждого в руках карандаши для пометок на полях, разборов истории персонажей, мотивов их поступков. После — начнутся репетиции на выгородках.

«Тема постановки — любовь, помогающая пройти сквозь все преграды. Придавливание чувств внутри, попытка обмануть себя и выдать терпимость за любовь к счастью не приведут. Решительные действия, способность взять ситуацию в свои руки — вот что нужно каждой женщине от мужчины», — рассказала о сути постановки завлит театра.

В пьесе присутствуют разные персонажи: разорившийся князь, прожигающий жизнь; деревенская женщина, пробившаяся в высшее общество; тетушка-добрая фея; абьюзер, который запрещает себе и невесте чувствовать что-то, кроме того, что положено новобрачным.

Художником по костюмам и сценографом постановки назначена Елена Сорочайкина из набережночелнинского театра «Мастеровые». Ее сотрудничество с бугульминским театром началось после постановки «Бог ездит на велосипеде», режиссером которой выступила в Бугульме итальянка Алессандра Джунтини.

«Спектакль увидит свет благодаря субсидии, выделенной в рамках партпроекта партии „Единая Россия“ по программе „Театры малых городов“», — отметила Юлия Исмагилова.

Фото: Бугульминский драмтеатр.