В Бугульминском драмтеатре началась подготовка к премьере музыкальной комедии

В Бугульминском драматическом театре им. Баталова начались репетиции премьерного спектакля сезона — музыкальной комедии «Женитьба гусара». Премьера запланирована на май этого года. Об этом «Татар-информу» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«Традиционно театральный сезон в Бугульме закрывается премьерой. Исключением стал лишь 2020 год, когда все россияне ушли на самоизоляцию, и у актеров не было возможности репетировать», — пояснила завлит.

Спектакль «Женитьба гусара» должен был поставить режиссер из Белгорода Владимир Бородин. Он определил концепцию спектакля, распределил роли, привез эскизы декораций и костюмов. Но Covid-19 унес жизнь режиссера. Постановкой занялся главный режиссер Бугульминского драмтеатра Владимир Пряхин. Он работает в тандеме с художником-постановщиком Ольгой Бородиной (супругой Владимира Бородина).

Сейчас художник находится в Бугульме и все время занята в пошивочном цеху изготовлением платьев. Планируется, что спектакль будет красочным и богат на костюмы. Пошив нарядов эпохи начала XIX века с кринолинами, пышными юбками, расшитыми корсажами занимает много времени. Поэтому подготовка костюмов началась за несколько месяцев до репетиций.

Спектакль будет включать более 20 музыкальных номеров, большая часть из которых танцевальные. Над ними работает Наталья Бородина, актриса и балетмейстер театра имени Баталова.

«Бугульминцы уже знают работы „трио Бородиных“: спектакли „Ребенок напрокат“, „Женитьба Бальзаминова“. Это всегда яркие, жизнеутверждающие, масштабные работы», — заключила Юлия Исмагилова.